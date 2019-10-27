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Где в Туле 28 октября отключат электроэнергию

Где в Туле 28 октября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

28 октября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Войкова, 24, 24-а, 26, 1−9 (нечётн.), 4, 6;
  • ул. Пионерская, 11−37 (нечётн.), 35-а, 14−50 (чётн.);
  • ул. Староникитская, 73, 73-а, 10, 10-а;
  • ул. Оборонная, 2−22 (чётн.);
  • Хлебная пл., 4;
  • ул. Осташева, 23−51 (нечётн.), 24−44 (чётн.);
  • п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 45-а 5−21, 31−51 (нечётн.), 20−40 (чётн.); ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44;
  • ул. Скуратовская, 18−78 (чётн.).
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