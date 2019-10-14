Элли на маковом поле
В «Типографии» пройдет долгожданный концерт волгоградской певицы под псевдонимом Элли на маковом поле. Певица представит свою первую пластинку «Нечего ждать», которая вышла минувшим летом. Это палитра чувств — от невозможной любви до острой боли и тягучей тоски — ведущая к заключению: нечего ждать.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 октября 2019, понедельник
20:00
2 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
28 октября, понедельник 20:00
₽ Билеты: 600 ₽