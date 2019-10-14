В «Типографии» пройдет долгожданный концерт волгоградской певицы под псевдонимом Элли на маковом поле. Певица представит свою первую пластинку «Нечего ждать», которая вышла минувшим летом. Это палитра чувств — от невозможной любви до острой боли и тягучей тоски — ведущая к заключению: нечего ждать.