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Элли на маковом поле

Элли на маковом поле

В «Типографии» пройдет долгожданный концерт волгоградской певицы под псевдонимом Элли на маковом поле. Певица представит свою первую пластинку «Нечего ждать», которая вышла минувшим летом. Это палитра чувств — от невозможной любви до острой боли и тягучей тоски — ведущая к заключению: нечего ждать.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 октября 2019, понедельник
20:00
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2 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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29 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Аффинаж
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 325 ₽
Элли на маковом поле
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28 октября, понедельник 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
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