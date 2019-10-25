В Щекино мужчина погиб после падения с балкона

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Как стало известно Myslo, накануне ночью рядом с домом № 21 на ул. Советской в Щекино обнаружили тело 25-летнего местного жителя. Эксперты пришли к выводу, что мужчина скончался от повреждений, характерных для падения с большой высоты.

Предполагается, что пострадавший по собственной неосторожности упал с балкона своей квартиры на пятом этаже. По факту происшествия проводится проверка.