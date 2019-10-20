Тульская команда КВН «Рожала, знаю» пробилась в финал Центральной юго-западной лиги

Фото предоставлено Оружейной лигой КВН.

18 октября команда КВН Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» участвовала во втором полуфинале Центральной юго-западной лиги, который проходил в Курске.

«Мамочки» сыграли приветствие, биатлон и музыкальный номер с командами «G-Drive» (сборная Газпром нефти), «РУДН United» (г. Москва, RUDN University), «Ах, какая сборная!» (гг. Ивантеевка-Королев), «Такси» (Ракитянский район, г. Белгород), «Бесполезные ископаемые» и «Кантиана» (обе из БФУ им. Канта, г. Калиниград).

По итогам игры «Сборная матерей» прошла в финал Центральной юго-западной лиги МС КВН с 9,7 баллами. На 0,3 балла больше получила «G-Drive», которая в этом сезоне выступала в «вышке» на Первом канале.

Финал состоится 22 ноября в Курске. Болеем за наших!

Центральная юго-западная лига — это официальная лига телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (ТТО «АМиК»). Она образовалась в 2011 году.

На данный момент редакторы лиги — Владимир Тарарыкин («Прима», Курск) и Иван Кулаков («Радио Свобода», Ярославль).