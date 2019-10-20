Фигуристы из Тульской области завоевали медали на турнире в Орле

Фото из архива Myslo.

Тульские фигуристы приняли участие в открытом первенстве Орловской области, которое состоялось 18 и 19 октября.

Наши ребята успешно выступили на соревнованиях. Победителями первенства стали Даниил Воронин в 1 спортивном разряде, Валерия Костина в разряде КМС.

Бронзовые медали завоевали Софья Власенко в разряде КМС и Варвара Кузнецова во 2 спортивном разряде. Елизавета Алексеенко стала второй в 1 юношеском разряде.

Все победители и призеры соревнований тренируются под руководством Ирины Назаровой и Владимира Измагилова.

Как ребята готовятся к соревнованиям, читайте в статье Myslo здесь.