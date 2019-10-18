Кишечную инфекцию в Первомайскую кадетскую школу принесли сотрудники

К таким выводам пришли специалисты Роспотребнадзора в ходе проверочных мероприятий.

В ходе проверок по факту массового отравления учащихся Первомайской кадетской школы сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора установили, что источником инфекции стали сотрудники пищеблока. Как уточняет «Первый Тульский», зараза передалась через продукты и посуду.

Напомним, от пищевого отравления пострадали 34 человека. Очаг инфекции локализован, угрозы дальнейшего распространения нет. Носители инфекции временно отстранены от работы.