В Туле разбойник с пистолетом ждал денег, а дождался полицию

В Туле задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в разбое. Накануне вечером злоумышленник на улице стал требовать деньги у 23-летней девушки, угрожая ей пистолетом.

Подруга потерпевшей, находившаяся рядом, успела позвонить своему знакомому и рассказать о случившемся. Тот быстро прибыл на месте происшествия и стал общаться с нападавшим, предложив съездить за деньгами.

Злоумышленник согласился и отпустил жертву. Пока он общался с «переговорщиком», девушки вызвали в полицию. Прибывшие на место правоохранители немедленно задержали подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба тульского УМВД, в результате происшествия никто не пострадал, у злоумышленника был изъят предмет, по предварительным данным, являющийся пневматическим пистолетом. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».