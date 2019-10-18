новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин посетил выставку «Василий Поленов» в Третьяковской галерее
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин посетил выставку «Василий Поленов» в Третьяковской галерее

В экспозиции представлены более 150 произведений нашего знаменитого земляка.

В Третьяковской галерее на Крымском Валу работает выставка «Василий Поленов», посвящённая 175-летию со дня рождения живописца. На открытии с приветственным словом выступила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Она подчеркнула, что это светлая, лиричная, необычная выставка, очень важная для понимания развития русской живописи. 

Алексей Дюмин отметил, что музей-заповедник В. Д. Поленова – это гордость, одна из жемчужин России: «Многие годы там удается сохранять неповторимую атмосферу жизни и творчества художника».

Губернатор поблагодарил Ольгу  Голодец, Министерство культуры России за колоссальную работу по поддержке музейного дела, которая ведётся в стране. Алексей Дюмин также поблагодарил директора музея-заповедника Наталью Грамолину и всех сотрудников музея за сохранение и продвижение наследия Василия Поленова.

– Нам есть чем гордиться. Тульскому музею изобразительных искусств в этом году исполняется 100 лет. Он обладает уникальной коллекцией картин, которые зачастую используются крупнейшими музеями России – Эрмитажем, Третьяковской галереей – в рамках зарубежных проектов, – сказал Алексей Дюмин. 

Заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова подчеркнула, что уже сейчас по числу музеев, в том числе федеральных, Тула входит в «Большую тройку» наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. 

Василий Дмитриевич Поленов – один из крупнейших русских живописцев второй половины XIX – начала XX вв., известный новатор пейзажной живописи. На выставке представлено более 150 различных работ художника: пейзажи, портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты.

Картины в Третьяковскую галерею попали из 14 российских музеев и частных собраний, в том числе около 80 работ – из музея-заповедника В. Д. Поленова, Специально для выставки музей предоставил точную копию светового театра-диорамы «Путешествие вокруг света».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:13 0
Другие статьи по темам
Событие
выставка живописикартины Василия Поленовамузей-заповедник Поленово
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьПоленовоМоскваТретьяковская галерея

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошел областной фестиваль красоты и таланта «Формула стиля»
В Туле прошел областной фестиваль красоты и таланта «Формула стиля»
Кишечную инфекцию в Первомайскую кадетскую школу принесли сотрудники
Кишечную инфекцию в Первомайскую кадетскую школу принесли сотрудники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.