Алексей Дюмин посетил выставку «Василий Поленов» в Третьяковской галерее

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Третьяковской галерее на Крымском Валу работает выставка «Василий Поленов», посвящённая 175-летию со дня рождения живописца. На открытии с приветственным словом выступила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Она подчеркнула, что это светлая, лиричная, необычная выставка, очень важная для понимания развития русской живописи.

Алексей Дюмин отметил, что музей-заповедник В. Д. Поленова – это гордость, одна из жемчужин России: «Многие годы там удается сохранять неповторимую атмосферу жизни и творчества художника».

Губернатор поблагодарил Ольгу Голодец, Министерство культуры России за колоссальную работу по поддержке музейного дела, которая ведётся в стране. Алексей Дюмин также поблагодарил директора музея-заповедника Наталью Грамолину и всех сотрудников музея за сохранение и продвижение наследия Василия Поленова.

– Нам есть чем гордиться. Тульскому музею изобразительных искусств в этом году исполняется 100 лет. Он обладает уникальной коллекцией картин, которые зачастую используются крупнейшими музеями России – Эрмитажем, Третьяковской галереей – в рамках зарубежных проектов, – сказал Алексей Дюмин.

Заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова подчеркнула, что уже сейчас по числу музеев, в том числе федеральных, Тула входит в «Большую тройку» наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Василий Дмитриевич Поленов – один из крупнейших русских живописцев второй половины XIX – начала XX вв., известный новатор пейзажной живописи. На выставке представлено более 150 различных работ художника: пейзажи, портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты.

Картины в Третьяковскую галерею попали из 14 российских музеев и частных собраний, в том числе около 80 работ – из музея-заповедника В. Д. Поленова, Специально для выставки музей предоставил точную копию светового театра-диорамы «Путешествие вокруг света».