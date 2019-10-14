Роспотребнадзор: очаг инфекции в Первомайской кадетской школе локализован

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что очаг кишечной инфекции в ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа» (Тульская область, Щекинский район, пос. Первомайский), где ранее среди учащихся было выявлено 34 случая заболевания, локализован. Новых случаев не зарегистрировано.

Управление продолжает мероприятия по расследованию данного очага, источник и факторы заболевания устанавливаются.

Напомним, о вспышке кишечной инфекции в Первомайской кадетской школе стало известно 10 октября. Проверку по данному факту проводят также следственный комитет и областная прокуратура.