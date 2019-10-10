В Первомайской кадетской школе массово отравились ученики

Следственными органами СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту группового заболевания воспитанников Первомайской кадетской школы, у которых диагностирована острая кишечная инфекция.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проводят в образовательном учреждении противоэпидемические мероприятия. Следователи проверяют работу аутсорсинговой компании, поставлявшей в кадетскую школу питание для воспитанников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

UPD. Публикация дополнена в 21.56.

Официальный комментарий министерства образования Тульской области:

«Жалобы на недомогание появились у нескольких воспитанников Первомайской кадетской школы сегодня днем. Незамедлительно была вызвана бригада врачей. Медики осмотрели всех детей, 12 из них были направлены в стационар, где у них взяли анализы. Диагноз будет установлен после окончания исследований. В настоящее время в стационаре двое детей, за которыми установлено медицинское наблюдение. В учреждении проводится проверка специалистами Роспотребнадзора. По поставщику питания в этом учебном учреждении в сентябре проводилась плановая проверка. Нарушений выявлено не было».