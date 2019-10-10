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В Первомайской кадетской школе массово отравились ученики

В Первомайской кадетской школе массово отравились ученики

Сотрудники СУ СК России по Тульской области проводят доследственную проверку.

Следственными органами СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту группового заболевания воспитанников Первомайской кадетской школы, у которых диагностирована острая кишечная инфекция.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проводят в образовательном учреждении противоэпидемические мероприятия. Следователи проверяют работу аутсорсинговой компании, поставлявшей в кадетскую школу питание для воспитанников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

UPD. Публикация дополнена в 21.56.

Официальный комментарий министерства образования Тульской области:

«Жалобы на недомогание появились у нескольких воспитанников Первомайской кадетской школы сегодня днем. Незамедлительно была вызвана бригада врачей. Медики осмотрели всех детей, 12 из них были  направлены в стационар, где у них взяли анализы. Диагноз будет установлен после окончания исследований.  В настоящее время в стационаре двое детей, за которыми установлено медицинское наблюдение. В учреждении проводится проверка специалистами Роспотребнадзора. По поставщику питания в этом учебном учреждении в сентябре проводилась плановая проверка. Нарушений выявлено не было».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:50 +1
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