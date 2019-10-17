Юным тулякам предлагают нарисовать новогодние открытки

Тульские школьники в возрасте от 7 до 17 лет могут стать авторами коллекционных новогодних открыток. Для этого им нужно принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы». Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. Если основой сюжета открытки станет семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ.

Работы принимаются до 10 ноября. Они будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей.

Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия», а рисунки победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России.