Погода в Туле 18 октября: облачно, сухо и до +17 градусов

Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – 7-12 градусов тепла, днём – до +17. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.