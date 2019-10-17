Погода в Туле 18 октября: облачно, сухо и до +17 градусов
Синоптики обещают умеренный западный ветер и пониженное атмосферное давление.
Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.
Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – 7-12 градусов тепла, днём – до +17. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место