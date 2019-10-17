новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 18 октября: облачно, сухо и до +17 градусов

Погода в Туле 18 октября: облачно, сухо и до +17 градусов

Синоптики обещают умеренный западный ветер и пониженное атмосферное давление.

Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – 7-12 градусов тепла, днём – до +17. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юным тулякам предлагают нарисовать новогодние открытки
Юным тулякам предлагают нарисовать новогодние открытки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.