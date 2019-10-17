Где в Туле не будет электроэнергии 18 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
В пятницу, с 9 до 17 часов, электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Мосина, 21, 19,
- ул. Коминтерна, 18,
- ул. 2-я Криволученская, 44,
- ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.),
- ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.),
- ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 140-а,
- п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16,
- Московское шоссе, 30-60 (чётн.), 60-а,
- ул. Карпинского, 4-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
- ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
- ул. Осипенко, 1-10, 15-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.),
- ул. Комарова, 1, 2, 2-а,
- ул. М. Расковой, 10-22,
- ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.),
- пер. Краснодонцев, 2-а, 2-12 (чётн.),
- ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Краснодонцев, 1-23 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Глухополянская, 4, 6,
- ул. Бородина, 2, 4, 6,
- п. Угольный: ул. Садовая, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44.
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