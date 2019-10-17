Где в Туле не будет электроэнергии 18 октября

В пятницу, с 9 до 17 часов, электричества не будет по следующим адресам:

ул. Мосина, 21, 19,

ул. Коминтерна, 18,

ул. 2-я Криволученская, 44,

ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.),

ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.),

ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 140-а,

п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16,

Московское шоссе, 30-60 (чётн.), 60-а,

ул. Карпинского, 4-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.),

ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),

ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),

ул. Осипенко, 1-10, 15-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.),

ул. Комарова, 1, 2, 2-а,

ул. М. Расковой, 10-22,

ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.),

пер. Краснодонцев, 2-а, 2-12 (чётн.),

ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Краснодонцев, 1-23 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Глухополянская, 4, 6,

ул. Бородина, 2, 4, 6,

п. Угольный: ул. Садовая, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),

ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44.