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Тульские госавтоинспекторы проведут «детский» рейд
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Тульские госавтоинспекторы проведут «детский» рейд

Полицейские проверят соблюдение водителями правил перевозки маленьких пассажиров.

Для профилактики нарушений, связанных с перевозкой детей и снижения тяжести последствий ДТП с 17 по 24 октября на территории областного центра сотрудники ГИБДД проведут тематическое профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир».

Полицейские будут обращать особое внимание на наличие детских удерживающих устройств в машинах, перевозящих детей, правильность их установки и применение ремней безопасности.

Согласно ПДД, перевозка детей младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Детей в возрасте от 7 до 11 лет можно перевозить на заднем сидении только с использованием ремня – если маленький пассажир едет спереди, удерживающее устройство обязательно.

За несоблюдение этих правил водителей ждёт штраф в 3000 рублей. Помните: безопасность и здоровье юных пассажиров – в ваших руках!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:42 +2
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