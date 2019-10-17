Тульские госавтоинспекторы проведут «детский» рейд
Полицейские проверят соблюдение водителями правил перевозки маленьких пассажиров.
Для профилактики нарушений, связанных с перевозкой детей и снижения тяжести последствий ДТП с 17 по 24 октября на территории областного центра сотрудники ГИБДД проведут тематическое профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир».
Полицейские будут обращать особое внимание на наличие детских удерживающих устройств в машинах, перевозящих детей, правильность их установки и применение ремней безопасности.
Согласно ПДД, перевозка детей младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Детей в возрасте от 7 до 11 лет можно перевозить на заднем сидении только с использованием ремня – если маленький пассажир едет спереди, удерживающее устройство обязательно.
За несоблюдение этих правил водителей ждёт штраф в 3000 рублей. Помните: безопасность и здоровье юных пассажиров – в ваших руках!