Тульские госавтоинспекторы проведут «детский» рейд

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Для профилактики нарушений, связанных с перевозкой детей и снижения тяжести последствий ДТП с 17 по 24 октября на территории областного центра сотрудники ГИБДД проведут тематическое профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир».

Полицейские будут обращать особое внимание на наличие детских удерживающих устройств в машинах, перевозящих детей, правильность их установки и применение ремней безопасности.

Согласно ПДД, перевозка детей младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Детей в возрасте от 7 до 11 лет можно перевозить на заднем сидении только с использованием ремня – если маленький пассажир едет спереди, удерживающее устройство обязательно.