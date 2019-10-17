Туляки смогут обратиться к чиновникам областного минздрава

К и. о. министра здравоохранения Тульской области Татьяне Сёминой жители смогут обратиться по вопросам оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи.

Директор департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства здравоохранения Оксана Сертакова ответит на вопросы, касающиеся качества оказания медицинской помощи, лицензирования и обращений граждан.

Начальник отдела фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи департамента здравоохранения Ирина Хохлова проконсультирует по вопросам лекарственного обеспечения.

К начальнику отдела организации первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Елене Фурсиковой можно обратиться по оказанию медицинской помощи сельскому населению.