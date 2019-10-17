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Туляки смогут обратиться к чиновникам областного минздрава

Туляки смогут обратиться к чиновникам областного минздрава

Приём граждан с использованием видеосвязи состоится 30 октября.

К и. о. министра здравоохранения Тульской области Татьяне Сёминой жители смогут обратиться по вопросам оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи.

Директор департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства здравоохранения Оксана Сертакова ответит на вопросы, касающиеся качества оказания медицинской помощи, лицензирования и обращений граждан.

Начальник отдела фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи департамента здравоохранения Ирина Хохлова проконсультирует по вопросам лекарственного обеспечения.

К начальнику отдела организации первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Елене Фурсиковой можно обратиться по оказанию медицинской помощи сельскому населению.

Приём пройдёт в режиме видеосвязи в администрациях по месту жительства в среду, 30 октября, с 10.00. Предварительная запись по телефону: 30-62-75.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:10 0
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