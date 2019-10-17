При строительстве тульской школы выявлен сговор между чиновниками и застройщиком

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время проверочных мероприятий выяснилось, что между Управлением капитального строительства г. Тулы и АО «Группа Компаний «ЕКС» до проведения аукциона на строительство учебного корпуса Центра образования № 4 произошёл сговор.

Для ограничения числа участников аукциона в контракте были установлены заведомо невыполнимые для возможных застройщиков условия. Ранее городской прокурор внёс главе администрации Тулы представление. В результате два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокуратуры областное Управление Федеральной антимонопольной службы привлекло к административной ответственности руководителя одного из подразделений «Группы Компаний «ЕКС». Ему назначен штраф на сумму 15 тысяч рублей.