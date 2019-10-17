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При строительстве тульской школы выявлен сговор между чиновниками и застройщиком

При строительстве тульской школы выявлен сговор между чиновниками и застройщиком

Городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время проверочных мероприятий выяснилось, что между Управлением капитального строительства г. Тулы и АО «Группа Компаний «ЕКС» до проведения аукциона на строительство учебного корпуса Центра образования № 4 произошёл сговор.

Для ограничения числа участников аукциона в контракте были установлены заведомо невыполнимые для возможных застройщиков условия. Ранее городской прокурор внёс главе администрации Тулы представление. В результате два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокуратуры областное Управление Федеральной антимонопольной службы привлекло к административной ответственности руководителя одного из подразделений «Группы Компаний «ЕКС». Ему назначен штраф на сумму 15 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:19 +4
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