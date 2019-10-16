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Туляки собрали почти всю сумму на реставрацию старинных вывесок

Туляки собрали почти всю сумму на реставрацию старинных вывесок

Однако пока не хватает 60 тысяч рублей!

Реставрация старинных вывесок в Туле почти закончена. Все надписи, расположенные на здании военной прокуратуры на ул. Советской, оказались двухслойными, на дореволюционные буквы наслаивается новая орфография, реставраторы деликатно раскрывают все слои. Об этом сообщается в группе Тульского историко-архитектурного музея «ВКонтакте».

Об этих работах Myslo рассказывал подробно в большой статье здесь.

Напомним, реставрация старинных вывесок требовала срочных работ, а поскольку все бюджеты на этот год уже давно сформированы, ТИАМ объявил сбор средств на восстановление надписей.

На материалы и оплату работы реставраторов нужно 450 тысяч рублей. В данный момент собрано 390 тысяч рублей.

- Пожалуйста, давайте совсем немножко скинемся, чтобы маленькая гордая Тула сохранила замечательную историческую деталь, да ещё и уникальную. Представляете, как соседние города позавидуют тому, что в небогатой и не самой избалованной Туле обычные горожане взяли и собрали 450 000 рублей на красивые старинные буквы! — пишут сотрудники музея.


Как туляки могут помочь материально, читайте здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:20 0
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