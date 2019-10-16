новости
новости
Регистрация
Тулячка завоевала серебро на первенстве мира по самбо
Фото Всероссийской федерации самбо. Фотограф Анна Иваницкая.

Тулячка завоевала серебро на первенстве мира по самбо

Поздравляем Елену Алленову!

В Ташкенте прошло первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 370 спортсменов из 29 стран мира.

В составе сборной России была тулячка Елена Алленова, воспитанница МБУ СШОР «Юность». Она выступила в весовой категории 75 кг. Наша спортсменка в упорном поединке в финале уступила украинке Наталье Чистяковой и завоевала серебряную медаль.

Тренируют Елену Ирина Афонина и Вадим Ворфоломеев.

Как сообщает Всероссийская федерация самбо, по итогам соревнований российская команда одержала победу в командных зачетах среди девушек, юношей, юниорок и юниоров. Всего же в копилке сборной России 38 медалей: 24 золотые, девять серебряных и пять бронзовых наград. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:12 +7
Другие статьи по темам
Люди
Елена Аллепова
Место
Тула
Прочее
самбопервенство мирасеребро

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Узловчанка 2 км гнала двух мужиков с мусорным мешком до помойки: видео
Узловчанка 2 км гнала двух мужиков с мусорным мешком до помойки: видео
Клиенты ВТБ могут проводить платежи по QR-коду в банкоматах
Клиенты ВТБ могут проводить платежи по QR-коду в банкоматах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.