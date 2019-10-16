Тулячка завоевала серебро на первенстве мира по самбо

Фото Всероссийской федерации самбо. Фотограф Анна Иваницкая.

В Ташкенте прошло первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 370 спортсменов из 29 стран мира.

В составе сборной России была тулячка Елена Алленова, воспитанница МБУ СШОР «Юность». Она выступила в весовой категории 75 кг. Наша спортсменка в упорном поединке в финале уступила украинке Наталье Чистяковой и завоевала серебряную медаль.

Тренируют Елену Ирина Афонина и Вадим Ворфоломеев.

Как сообщает Всероссийская федерация самбо, по итогам соревнований российская команда одержала победу в командных зачетах среди девушек, юношей, юниорок и юниоров. Всего же в копилке сборной России 38 медалей: 24 золотые, девять серебряных и пять бронзовых наград.