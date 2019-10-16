Фото Всероссийской федерации самбо. Фотограф Анна Иваницкая.
Тулячка завоевала серебро на первенстве мира по самбо
Поздравляем Елену Алленову!
В Ташкенте прошло первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 370 спортсменов из 29 стран мира.
В составе сборной России была тулячка Елена Алленова, воспитанница МБУ СШОР «Юность». Она выступила в весовой категории 75 кг. Наша спортсменка в упорном поединке в финале уступила украинке Наталье Чистяковой и завоевала серебряную медаль.
Тренируют Елену Ирина Афонина и Вадим Ворфоломеев.
Как сообщает Всероссийская федерация самбо, по итогам соревнований российская команда одержала победу в командных зачетах среди девушек, юношей, юниорок и юниоров. Всего же в копилке сборной России 38 медалей: 24 золотые, девять серебряных и пять бронзовых наград.
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