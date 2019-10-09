новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на Географический диктант
Фото из архива MySlo

Туляков приглашают на Географический диктант

Он состоится в ТГПУ им. Л. Н. Толстого 27 октября.

Тульский педуниверситет приглашает всех желающих принять участие в  массовой проверке знаний по географии нашей необъятной Родины. Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента Владимира Путина.

Цель акции – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. По словам доцента кафедры биологии и экологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого Сергея Мамонтова, в прошлом году Географический диктант проводился на 3532 площадках в 97 странах мира.

В этом году одной из площадок проведения диктанта в Туле станет ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Она будет открыта для всех желающих с 11.00 в воскресенье, 27 октября. Также диктант можно будет написать в четвертом корпусе ТулГУ (пр. Ленина, 125, лекторий № 1).

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по электронной почте: geodiktant19@mail.ru.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
ТГПУ имени ТолстогоТульский педуниверситетРусское географического обществогеографический диктант
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы обесточат 10 октября
Какие улицы Тулы обесточат 10 октября
Где в Туле 10 октября не будет воды: список адресов
Где в Туле 10 октября не будет воды: список адресов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.