Туляков приглашают на Географический диктант

Фото из архива MySlo

Он состоится в ТГПУ им. Л. Н. Толстого 27 октября.

Тульский педуниверситет приглашает всех желающих принять участие в массовой проверке знаний по географии нашей необъятной Родины. Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента Владимира Путина.

Цель акции – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. По словам доцента кафедры биологии и экологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого Сергея Мамонтова, в прошлом году Географический диктант проводился на 3532 площадках в 97 странах мира.

В этом году одной из площадок проведения диктанта в Туле станет ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Она будет открыта для всех желающих с 11.00 в воскресенье, 27 октября. Также диктант можно будет написать в четвертом корпусе ТулГУ (пр. Ленина, 125, лекторий № 1).