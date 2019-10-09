Какие улицы Тулы обесточат 10 октября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Октябрьская, 69, 77, 79 к. 1, 81, 49-а, 49,

ул. М. Горького, 1,

пр-т Ленина, 35, 31, 43,

ул. Каминского, 19-а,

ул. Тургеневская, 40, 31-а, 12,

ул. Тимирязева, 101, 101-а, 101-б,

ул. Комарова, 3-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.),

ул. М. Расковой, 8, 8-а,

ул. Белинского, 1, 2, 4,

ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36,

ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.),

ул. Кутузова, 57, 59,

ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),

ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),

ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б,

пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),

ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),

ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17,

пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),

ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),

1-й Яблочковый пр-д, 2-23,

2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),

пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),

ул. Яблочкова, 74, 76,

п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 74-108, 112, 120, 130-162, 162-а,

ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б,

п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-в, 1-г,

п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,

ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,

ул. Октябрьская, 1, 2, 7,

ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.).