Где в Туле 10 октября не будет воды: список адресов
Сотрудники «Тулагорводоканала» предупреждают об отключении холодного водоснабжения.
В среду, с 9.30, специалисты «Тулагорводоканала» проведут плановые работы по ряду адресов:
- пр-т Ленина д. 72-74,
- ул. Ф. Энгельса, д. 145-А,
- ул. Пирогова, д. 3-44,
- ул. Первомайская д. 13,
- ул. Жаворонкова д. 5,
- ул. Пушкинская д. 1-А,
- ул. Колетвинова, д. 2, 6,
- Хлебная площадь, д. 2, 5, 6, 7,
- ул. Советская, д. 84,
- ул. Глеба Успенского, д. 2-19,
- с. Хрущёво, ул. Полевая,
- ул. Центральная,
- ул. Садовая,
- ул. Просвещения,
- ул. Путанная.
- п. Шатск: ул. Полевая,
- ул. Ленина,
- ул. Садовая,
- пер. Молодёжный,
- пер Первомайский,
- ул. Октябрьская.
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