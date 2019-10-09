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Где в Туле 10 октября не будет воды: список адресов

Где в Туле 10 октября не будет воды: список адресов

Сотрудники «Тулагорводоканала» предупреждают об отключении холодного водоснабжения.

В среду, с 9.30, специалисты «Тулагорводоканала» проведут плановые работы по ряду адресов:

  • пр-т Ленина д. 72-74,
  • ул. Ф. Энгельса, д. 145-А,
  • ул. Пирогова, д. 3-44,
  • ул. Первомайская д. 13,
  • ул. Жаворонкова д. 5,
  • ул. Пушкинская д. 1-А,
  • ул. Колетвинова, д. 2, 6,
  • Хлебная площадь, д. 2, 5, 6, 7,
  • ул. Советская, д. 84,
  • ул. Глеба Успенского, д. 2-19,
  • с. Хрущёво, ул. Полевая,
  • ул. Центральная,
  • ул. Садовая,
  • ул. Просвещения,
  • ул. Путанная.
  • п. Шатск: ул. Полевая,
  • ул. Ленина,
  • ул. Садовая,
  • пер. Молодёжный,
  • пер Первомайский,
  • ул. Октябрьская.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:54 +1
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