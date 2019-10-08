Бывшему мэру Тулы Александру Прокопуку понадобится больше 300 лет на выплату ущерба

Фото из архива Myslo.

Александр Прокопук вновь подал прошение о досрочном освобождении из мест лишения свободы, но Центральный районный суд Тулы не удовлетворил его ходатайство. Сегодня, 8 октября, Александр Евгеньевич обжаловал отказ в Тульском областном суде. Успешно.

«Президиум Тульского областного суда отменил постановление суда первой инстанции об УДО и направил на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд первой инстанции», — сообщила Myslo ответственный за взаимодействие со СМИ в Тульском областном суде Ольга Сорокина.

Между тем Александр Евгеньевич продолжает неторопливо возмещать причиненный МКП «САХ» ущерб. Из открытой базы данных судебных приставов следует, что по состоянию на 8 октября 2019 года за осужденным числится долг в размере 29 миллионов 897 тысяч 912 рублей 80 копеек. по исполнительному листу, а также 27 тысяч 676 рублей с исполнительским сбором в 1937 рублей и 32 копейки по постановлению о взыскании исполнительского сбора.



Если вспомнить, что на 31 июля сумма долга составляла 29 млн 921 тыс. 400 руб. 87 коп., то выходит, что Александр Прокопук выплачивает примерно по 7800 рублей в месяц. Такими темпами на полную выплату ущерба уйдет более 300 лет. Это если после освобождения экс-мэр не найдет работу с хорошей зарплатой.

Напомним, приговор бывшему мэру Тулы и директору «САХ» Александру Прокопуку и его заместителю Александру Жильцову вынесли 12 мая 2016 года. Первому назначили 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, а второму — 5 лет лишения свободы и такой же штраф. Срок наказания исчислялся с 19 декабря 2014 года.