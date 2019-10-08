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Студенческие семьи с детьми могут получить дополнительные выплаты
Фото Ok.ru.

Студенческие семьи с детьми могут получить дополнительные выплаты

В рамках национального проекта «Демография» в Тульской области особое внимание уделяется финансовой поддержке семей с детьми, в том числе студенческих.

Семье, в которой один из родителей — студент очной формы тульского вуза или учреждения профессионального образования, при рождении ребенка предусмотрена выплата областного единовременного пособия.

С 1 января 2019 года его размер увеличен с 12 334 рублей 72 копеек до 25 000 рублей.

Кроме того, студенческая семья может рассчитывать на ежемесячную денежную выплату до достижения ребенком возраста 3 лет в размере 4 000 рублей.
Как пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, выплата предоставляется при следующих условиях:

  • гражданин зарегистрирован с ребенком по месту жительства на территории Тульской области;
  • гражданин не получает «чернобыльское» ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере и (или) ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет;
  • среднедушевой доход семьи за три последних месяца не превышает 10 621 руб. — однократную величину прожиточного минимума на душу населения области.

Заявление о предоставлении мер социальной поддержки можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или непосредственно в отдел социальной защиты населения по месту жительства.
Запись на прием в отделы социальной защиты можно на портале gosuslugi71 в разделе «Популярные сервисы»: «Запись на приём в ведомство».

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 15:02 +2
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Люди
Инна Щербакова
Место
Тульская область

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