С начала года в Тульской области 559 детей-сирот получили квартиры

С начала года в Тульской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено 559 квартир в домах-новостройках. Они получили квартиры в Туле и Донском.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова:

Инна Щербакова – Среди счастливых обладателей новых квартир – представители разных районов Тульской области. Все они получили в пользование жилое помещение на основании договора найма. Если в течение пяти лет квартира будет содержаться в надлежащем виде и наниматели будут в полном объеме соблюдать условия договора найма, они смогут оформить на эту квартиру договор социального найма, а затем оформить ее в собственность. С нанимателями, которым требуется помощь в преодолении трудной жизненной ситуации, будет заключен договор найма на новый пятилетний срок. В течение всего срока договора мы сопровождаем этих ребят, помогаем им в адаптации.

До конца года детям-сиротам будут переданы еще 248 квартир в Туле, Новомосковске и Киреевском районе.

Всего в этом году на приобретение квартир для детей-сирот предусмотрены средства в объеме 824,9 млн рублей, из которых 762,9 млн рублей – средства регионального бюджета, остальные – федерального. Сейчас в очереди на получение квартиры стоят 1425 совершеннолетних сирот.