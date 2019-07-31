Бывший мэр Тулы всё еще не возместил 30 млн рублей ущерба

Фото из архива Myslo.

Экс-мэр Тулы Александр Прокопук до сих пор не возместил причиненный МКП «САХ» ущерб. Из открытой базы данных судебных приставов следует, что за осужденным есть долг в размере 29 млн 921 тыс. 400 руб и 87 копеек и 29 921 400.87 руб. по исполнительному листу, а также 27 тыс. 676 рублей с исполнительским сбором в 1937 рублей и 32 копейки по постановлению о взыскании исполнительского сбора.

Напомним , приговор бывшему мэру Тулы и директору «САХ» Александру Прокопуку и его заместителю Александру Жильцову вынесли 12 мая 2016 года. Первому назначили 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, а второму — 5 лет лишения свободы и такой же штраф. Срок наказания исчислялся с 19 декабря 2014 года.

Позднее Прокопуку уменьшили срок на 6 месяцев, а штраф на 100 тысяч рублей. Жильцову снизили время заключения до четырех лет, а штраф на 200 тысяч. По нашей информации, в настоящее время Александр Жильцов находится на свободе.

Первоначально Прокопука и Жильцова обвиняли в растрате пяти миллионов рублей, но в сентябре представители МКП «САХ» заявили о большей сумме ущерба — 31 миллион рублей. По версии следствия, Александр Прокопук, возглавляя «САХ», с 1 января по 19 декабря 2012 года подписал документы на утилизацию ТБО на полигоне в Туле.

Документы были сфабрикованы, в них содержались приписки часов работы техники и её количества.

Всего «Спецавтохозяйство» за такие мифические работы перечислило на счёт подрядчика 31 миллион рублей, которые затем были похищены Прокопуком.

Главным свидетелем по делу проходил уже получивший за это преступление директор той самой фирмы-подрядчика «Строитком» Николай Кочетков. Он мог оказаться на скамье подсудимых вместе с Прокопуком и Жильцовым, но заключил досудебное соглашение со следствием и дал признательные показания. Поэтому его дело рассматривалось в отдельном порядке, Кочетков получил 4 года условно.

На процессе Кочеткова допрашивали шесть раз. Мужчина в подробностях рассказал, как передавал деньги бывшему мэру и на что в итоге ушли потраченные миллионы.

– Деньги нужны были на покупку белого юбилейного автомобиля «Тойота Ленд Крузер», который выпускается раз в 10 лет. Александр Евгеньевич хотел купить его к своему дню рождения. На покупку нужно было 2 миллиона рублей, — объяснял Кочетков. — Потом Прокопук передумал покупать такую машину, решил не выделяться и взял себе «Тойоту Хайлендер» с номерами ТТТ. Деньги на него пришлось отдавать частями.

Процесс передачи денег происходил в комнате отдыха Александра Прокопука, расположенной в МКП «САХ». Для этих целей, по словам Кочеткова, там всегда стоял поднос с водой.

– Я клал необходимую сумму под этот поднос со словами «Евгеньич, всё», — рассказал директор «Строитком».

По словам свидетеля, в документах значились «мертвые души», которые числились только на бумаге, а сами не работали на полигонах.

Несмотря на показания секретаря Прокопука, которая рассказала, что никакого подноса в комнате отдыха не было в помине, а чай руководителю и его гостям, по словам женщины, всегда подавался просто в кружках, картина получалась очень складная. Тем более что приписки в документах подтверждали все сотрудники «САХ» и полигонов ТБО. В ходе процесса выяснилось, что в «САХ» работали в прямом смысле «мертвые души». Об этом рассказал свидетель Павел Сальников. Его отец скончался в апреле 2012 года, однако согласно документам в «САХе» он работал и в мае 2012-го.

Свою вину оба подсудимых так и не признали. В своем последнем слове и Жильцов и Прокопук настаивали на том, что в деле много неточностей.