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Погода в Туле 7 октября: облачно, прохладно, небольшой дождь

Погода в Туле 7 октября: облачно, прохладно, небольшой дождь

Синоптики обещают ветер до 10 метров в секунду и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно. Ночью местами дождь с мокрым снегом, днём без существенных осадков (до 1 мм).

Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду. Температура по области ночью – от -2 до +3, днём – от +2 до +7. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +2
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