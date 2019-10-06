Погода в Туле 7 октября: облачно, прохладно, небольшой дождь

Синоптики обещают ветер до 10 метров в секунду и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно. Ночью местами дождь с мокрым снегом, днём без существенных осадков (до 1 мм).

Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду. Температура по области ночью – от -2 до +3, днём – от +2 до +7. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.