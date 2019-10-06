Какие улицы Тулы останутся без электричества 7 октября
Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Пузакова, 3, 5,
- ул. Демидовская, 78,
- ул. Будённого, 90, 94, 85-93 (нечётн.), 102, 104, 116, 118,
- ул. Перекопская, 3-а, 1,
- ул. Демьянова, 9-19-а (нечётн.), 4,
- ул. Рогожинская, 23-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.),
- ул. Некрасова, 22,
- ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.),
- ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. 3-я Криволученская, 10-20 (чётн.),
- ул. 5-я Криволученская, 10, 22-28 (чётн.),
- п. Южный: ул. Первомайская, 1-10,
- ул. Транспортная, 5-9,
- ул. Станционная, 5-17,
- п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57.
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