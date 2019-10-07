Стартует второй этап конкурса «Народный участковый — 2019»
До 16 октября туляки могут выбрать народного участкового Тульской области.
Он представит регион в третьем этапе — финальном голосовании в соревновании с народными участковыми других субъектов РФ. Голосование проводится на специальной странице конкурса.
Напомним, награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.
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