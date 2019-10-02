Ремонт на Медвенско-Осетровском водозаборе завершится 15 октября

Ремонт водозабора идет в рамках муниципальной программы «Замена магистральных водоводов МО город Тула», которая разработана по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина и рассчитана на три года. Финансовые вложения в программу — почти 730 млн рублей. Замену наиболее ветхих участков магистральных водоводов начали в первую очередь. В этом году будет переложено 3,6 км трубопровода от водопроводной насосной станции (ВНС) «Медвенка» до ВНС «Щегловская». На эти цели потратят 114,7 млн рублей.

Этот проект совместный — администрации города Тулы и АО «Тулагорводоканала», работы стартовали в мае 2019 года.

Дмитрий Миляев Сегодня производится замена части Медвенско-Осетровского водовода, это достаточно проблемный водовод, который доставляет беспокойство жителям большого Пролетарского округа. Мы об этом знаем, там не один год проблемы случаются. Из 3,6 км трубопровода порядка трех километров замена уже произведена, к 15 октября строительно-монтажные работы должны быть завершены, затем начнутся пусконаладочные работы, которые продлятся около двух недель.

По словам Дмитрия Миляева, две болевые точки Тулы в плане водоснабжения — юг Тулы и Пролетарский район.

Администрация сейчас пересматривает стратегию и решает, что делать дальше. Протяженность магистральных водоводов свыше 270 км, и уже около 50% имеют очень высокую степень износа.

- Это водоводы, которые начинали строить еще в 60−70-е годы ХХ века, и мы все время живем в условиях определенного риска, — говорит Дмитрий Миляев. — Объем работ конечно же громадный, наши бюджетные возможности на сегодняшний день не позволяют разом выполнить все эти работы. Рассматривается вариант строительства насосной станции на ул. Рязанской, которая в случае возникновения на Песоченском водозаборе каких-то аварий позволит снабжать юг города водой с Медвенско-Осетровского водовода. Таким образом мы не оставим юг без воды. Этот проект мы планируем реализовать уже в следующем году.

Роман Мурзин, заместитель главы администрации города — начальник управления по городскому хозяйству:

Роман Мурзин У нас первый участок длиной 1, 6 км — до Веневского шоссе — уже переврезан, и вода подается по новому участку водоводу. Речь сейчас идет о переврезке второго участка, протяженностью 2 км. Были ли сложности? Впервые силами водоканала осуществляются такие работы — с трубами такого большого диаметра — 900 мм. Гарантирующий поставщик приобрел специальную технику, приняты в штат люди, которые умеют это делать. Так что эта работа сейчас приносит определенное удовольствие. Кстати, трубы сделаны на Новомосковском заводе полимерных труб. У них уникальная система изготовления, гарантия — не менее 50 лет. На самом деле, сложно себе представить процессы, которые смогли бы лишить целостности вот такую трубу. Коррозии они не подвержены, как и никаким другим негативным факторам воздействия.



Замена проблемных участков водоводов продолжится. Сейчас администрация города определяет план работ на 2020−2021 годы. В следующем году на эти цели планируется направить порядка 300 млн. рублей из разных источников.