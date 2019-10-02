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«Дорогая, я забил!»: отца семейства из Тулы перевоспитают в новом реалити-шоу
Фото: пресс-служба телеканала "Ю"

«Дорогая, я забил!»: отца семейства из Тулы перевоспитают в новом реалити-шоу

Туляк Павел Жуков попробует заработать 200 тысяч рублей, самостоятельно сделав ремонт в квартире.

Павел Жуков с женой Екатериной и детьми живёт в Туле. Мужчина принял участие во втором сезоне реалити-шоу телеканала «Ю» под названием «Дорогая, я забил». Сможет ли он за три дня сам сделать ремонт и выиграть 200 тысяч рублей?

Катя покорила Пашу своей хозяйственностью и домовитостью. Ей и самой было приятно наводить в доме уют, пока она не узнала, что, по мнению мужа, ремонт – это тоже забота жены. Так и живут: Паша заботится о любимой собаке и друзьях, а Катя тянет на себе уборку, готовку, разобранные розетки и скрипящую мебель. В итоге Екатерина обратилась в проект «Дорогая, я забил». Поможет ли участие в программе исправить мужа и наладить семейные отношения?

«Дорогая, я забил» – второй сезон реалити-шоу, в котором самые нерадивые отцы из разных уголков России отдаются на перевоспитание ведущему Андрею Пиффу. Участников ждут три дня наедине с ремонтом и детьми. А мама посвятит это время только себе и будут наблюдать за супругом через камеры видеонаблюдения.

Тульский выпуск покажут на телеканале «Ю» в четверг, 3 октября, в 17.30.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:47 0
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