В Тульской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора расскажут, как защитить себя от болезней.

С наступлением осени начинается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Специалисты советуют уже сейчас позаботиться о своем здоровье и принять необходимые профилактические меры.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и «Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организована тематическая горячая линия. Специалисты расскажут, где можно сделать прививку против гриппа, какие штаммы входят в состав вакцины, как правильно носить маску и что делать в случае заражения.

Консультацию можно получить с 9.00 до 16.00 по телефонам:

Для жителей Тулы, Киреевского, Суворовского, Дубенского районов: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 37-48-32, 22-37-56, 22-36-01, 8(48763) 2-03-47, 8(48763) 2-48-96,

Для жителей Алексинского, Заокского и Ясногорского районов: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07, 8(48753) 4-05-35,

Для жителей Ефремовского, Воловского, Каменского и Куркинского районов: 8(48741) 6-54-56, 8(48741) 6-53-86,

Для жителей Новомосковска, Донского, а также Богородицкого, Веневского, Кимовского и Узловского районов: 8(48762) 6-45-81, (48762) 6-50-70, (48762) 6-56-62,

Для жителей Щекинского, Плавского, Белевского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Чернского и Арсеньевского районов: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 2-20-66, (48742) 4-16-10.