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В Тульской области инспектор ДПС задержал уличного грабителя
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Тульской области инспектор ДПС задержал уличного грабителя

Полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей.

В УМВД России по Тульской области вручили почётную грамоту инспектору ДПС Илье Данилову. По информации пресс-службы ведомства, находясь в отпуске, полицейский шёл по улице и обратил внимание на шум неподалёку. Женщина просила о помощи – на неё напал грабитель и отобрал кошелёк.

Илья Данилов сумел остановить злоумышленника и задержать его до прибытия следственно-оперативной группы. Как выяснилось, 49-летний неработающий ранее судимый местный житель заметил кошелёк в руках женщины, отобрал его и стал убегать.

Потерпевшая, которой помог полицейский, обратилась в областное УМВД с благодарностью. По её словам, Илья Данилов в экстренной ситуации не только повёл себя решительно и профессионально, но и проявил искреннее человеческое участие.

Начальник УМВД Сергей Галкин вручил инспектору почётную грамоту и отметил, что подобный пример подчёркивает готовность полицейских региона прийти на помощь гражданам в любое время.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:55 +6
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