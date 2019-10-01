В Тульской области инспектор ДПС задержал уличного грабителя

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В УМВД России по Тульской области вручили почётную грамоту инспектору ДПС Илье Данилову. По информации пресс-службы ведомства, находясь в отпуске, полицейский шёл по улице и обратил внимание на шум неподалёку. Женщина просила о помощи – на неё напал грабитель и отобрал кошелёк.

Илья Данилов сумел остановить злоумышленника и задержать его до прибытия следственно-оперативной группы. Как выяснилось, 49-летний неработающий ранее судимый местный житель заметил кошелёк в руках женщины, отобрал его и стал убегать.

Потерпевшая, которой помог полицейский, обратилась в областное УМВД с благодарностью. По её словам, Илья Данилов в экстренной ситуации не только повёл себя решительно и профессионально, но и проявил искреннее человеческое участие.

Начальник УМВД Сергей Галкин вручил инспектору почётную грамоту и отметил, что подобный пример подчёркивает готовность полицейских региона прийти на помощь гражданам в любое время.