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Тульский Роспотребнадзор помог заболевшему туристу вернуть деньги за несостоявшийся отдых

Тульский Роспотребнадзор помог заболевшему туристу вернуть деньги за несостоявшийся отдых

Туроператор обязан выплатить потребителю сумму, в полтора раза превышающую стоимость услуги.

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области обратился туляк, который попытался вернуть деньги за туристическую путёвку – отдых сорвался из-за болезни попутчика. Однако туроператор «ТТ-Трэвел» отказался возвращать деньги.

Согласно действующему законодательству, каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств. К таковым относится и невозможность совершения туристической поездки в связи с болезнью.

Специалисты Роспотребнадзора подали иск к ООО «ТТ-Трэвел» из-за отказа добровольно расторгнуть договор и вернуть деньги. Исковые требования полностью удовлетворены – туроператору придется выплатить потребителю сумму, более чем в полтора раза превышающую стоимость услуги.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:27 +5
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