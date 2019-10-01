Тульский Роспотребнадзор помог заболевшему туристу вернуть деньги за несостоявшийся отдых

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области обратился туляк, который попытался вернуть деньги за туристическую путёвку – отдых сорвался из-за болезни попутчика. Однако туроператор «ТТ-Трэвел» отказался возвращать деньги.

Согласно действующему законодательству, каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств. К таковым относится и невозможность совершения туристической поездки в связи с болезнью.

Специалисты Роспотребнадзора подали иск к ООО «ТТ-Трэвел» из-за отказа добровольно расторгнуть договор и вернуть деньги. Исковые требования полностью удовлетворены – туроператору придется выплатить потребителю сумму, более чем в полтора раза превышающую стоимость услуги.