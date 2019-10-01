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Общение, оплата счетов и запись к врачу: тульские пенсионеры осваивают интернет
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Общение, оплата счетов и запись к врачу: тульские пенсионеры осваивают интернет

Уже пятый год на базе модельной библиотеки № 3 им. В. Ф. Руднева пожилых людей учат работать на компьютере.

Пункт обучения работает в рамках национальной программы «Бабушка и дедушка онлайн» при поддержке межрегиональной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Санкт-Петербурга. Сертификаты об успешном окончании компьютерных курсов уже получили более 160 человек.

Подобных пунктов в Туле два – ещё один работает на базе Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого. Учиться хотят многие, сейчас здесь ждут своей очереди около 40 пенсионеров. Одновременно занимаются пять человек. Обучение состоит из 14 занятий и длится около месяца. Можно прийти позаниматься за ноутбуком в свободное время, помимо занятий, и даже после завершения курса.

Пожилым пользователям компьютер нужен для работы, общения и поиска информации. Самые востребованные интернет-ресурсы – портал «Госуслуги» и «Сбербанк Онлайн». С помощью компьютера пожилые туляки передают показания счетчиков, оплачивают коммуналку, записываются к врачу. А главное – общаются с родными и друзьями по всему земному шару. Самая популярная соцсеть – «Одноклассники».

Некоторые бабушки и дедушки даже помогают внукам – например, сделать доклад или презентацию в школу. Самым возрастным ученикам – больше 80 лет. Многие из них становятся продвинутыми пользователями, но есть и такие, кто заканчивает курс раньше со словами: «Мне все понятно, дальше сам».

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Компьютерные курсы для пенсионеров в Туле, Фото: 1
Компьютерные курсы для пенсионеров в Туле, Фото: 2
Компьютерные курсы для пенсионеров в Туле, Фото: 3
Компьютерные курсы для пенсионеров в Туле, Фото: 4
Компьютерные курсы для пенсионеров в Туле, Фото: 5
Компьютерные курсы для пенсионеров в Туле, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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