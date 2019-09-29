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В Туле на Щекинском шоссе откроют мемориальный комплекс героям-энергетикам
Фото пресс-служб регионального правительства и администрации Тулы.

В Туле на Щекинском шоссе откроют мемориальный комплекс героям-энергетикам

Комплекс строят в Менделеевском поселке. Работы будут завершены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вот уже несколько недель территорию вдоль Щекинского шоссе в поселке Менделеевский приводили в порядок. Раньше здесь был заросший пустырь. Сейчас все кусты здесь вырубили, убрали мусор.

Здесь ведется строительство мемориального комплекса героям-энергетикам.

28 сентября в Туле состоялась церемония закладки комплекса.

В ней приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков, и.о. главы администрации Тулы Дмитрий Миляев, руководители и сотрудники ПАО «Россети».

Мемориал будет создан по инициативе компании «Россети» и при поддержке губернатора.

Олег Дючков отметил, что будущий мемориал — это важное место для туляков. Такого комплекса нет не только в нашем регионе, но и стране. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» большое внимание уделяется созданию общественных пространств. Одно из них — будущий мемориальный комплекс героям-энергетикам.

Дмитрий Миляев отметил, что мемориальный комплекс появится к 75-й годовщине Великой Победы и станет еще одним памятным местом в городе-герое Туле.

- Долгое время здесь был заброшенный пустырь, заросли, бурьян. Теперь здесь появится мемориальный комплекс, который будет посвящен героям-энергетикам. Тем людям, которые в годы войны с оружием в руках защищали наш город, нашу страну. Тем людям, которые работали в сложных условиях: восстанавливали линии электропередач, ремонтировали подстанции, обеспечивали электричеством жизненно важные объекты, рисковали своими жизнями для того, чтобы наш город, несмотря сложные военные условия, продолжал жить. Это будет еще одно памятное место в нашем городе-герое Туле, которое будет напоминать об ужасах войны, мужестве и героизме наших людей, способствовать патриотическому воспитанию молодежи в духе любви к нашему городу, краю, и нашей родине.

После торжественной церемонии состоялся субботник. Руководство и сотрудники ПАО «Россети» провели уборку площадки для строительства, расчистили будущий сквер энергетиков-героев от сорной растительности, мусора.

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