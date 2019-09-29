Диана Гурцкая посетила тульский центр образования №29

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Дошколята и выпускники прошлых лет подготовили для артистки концертную программу.

Мероприятие при поддержке Министерства культуры Тульской области состоялось сегодня, 28 сентября, в детском саду центра образования №29. Об этом рассказали в администрации Тулы.

Малыши пели песни вместе с певицей. Выпускники прошлых лет сыграли на аккордеоне и баяне.

Диана Гудаевна пригласила ребят принять участие в следующем году в Международном благотворительном фестивале «Белая трость», который создан и реализуется фондом помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца».