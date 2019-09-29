новости
новости
Регистрация
Диана Гурцкая посетила тульский центр образования №29
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Диана Гурцкая посетила тульский центр образования №29

Дошколята и выпускники прошлых лет подготовили для артистки концертную программу.

Мероприятие при поддержке Министерства культуры Тульской области состоялось сегодня, 28 сентября, в детском саду центра образования №29. Об этом рассказали в администрации Тулы.

Малыши пели песни вместе с певицей. Выпускники прошлых лет сыграли на аккордеоне и баяне.

Диана Гудаевна пригласила ребят принять участие в следующем году в Международном благотворительном фестивале «Белая трость», который создан и реализуется фондом помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца».

Галерея
Диана Гурцкая , Фото: 1
Диана Гурцкая , Фото: 2
Диана Гурцкая , Фото: 3
Диана Гурцкая , Фото: 4
Диана Гурцкая , Фото: 5
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 10:00 +1
Другие статьи по темам
Люди
Диана Гурцкая
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Щекинском шоссе откроют мемориальный комплекс героям-энергетикам
В Туле на Щекинском шоссе откроют мемориальный комплекс героям-энергетикам
Погода в Туле 29 сентября: облачно и до +15°С
Погода в Туле 29 сентября: облачно и до +15°С
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.