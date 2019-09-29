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Туляк Алексей Воробьев получил роль в голливудском фильме вместе с Джоном Малковичем
Фото – Инстаграм Алексея Воробьева.

Туляк Алексей Воробьев получил роль в голливудском фильме вместе с Джоном Малковичем

Об этом певец и актер написал в своем Инстаграме.

Комедийный сериал «Space Force» («Космические силы») снимает телеканал Netflix. Издание Intermedia рассказывает, что идея ситкома родилась из прошлогоднего выступления президента США Дональда Трампа, который дал распоряжение Пентагону создать «космические войска».

В центре сюжета — генерал, которого Белый дом назначил возглавить Космические войска, чтобы оставить отпечатки американских сапог на Луне к 2024 году.

Алексей Воробьев в сериале сыграет Юрия «Бобби» Телятовича — «очаровательного наблюдателя от российского правительства, который интересуется многими вещами в жизни Марка, такими, как его дочь или технические характеристики ракеты Javelin».

 

 

«Вы верите, что всё, что вы задумали, осуществимо? — написал Алексей Воробьев в своем Инстаграме. — Когда в 17 лет я уезжал из родной Тулы в Москву на вокальный телевизионный конкурс, все говорили мне, что из этого ничего не получится. Когда несколько лет назад я впервые летел из Москвы в Америку, не говоря ни слова по-английски, мне говорили то же самое. Но я не останавливался, продолжал работать, учиться, и двигаться вперед.

И сегодня я могу с гордостью поделиться с вами новостью о своей новой роли в Голливуде, и счастлив быть частью этого проекта!» — пишет Алексей.

Напомним, недавно Воробьев закончил съемки в международном кинопроекте «Селфимания», где его партнёршей стала европейская звезда Катерина Мурино.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:38 +1
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