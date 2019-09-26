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Где в Туле отключат электроэнергию 27 сентября

Где в Туле отключат электроэнергию 27 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Пушкинская, 55-а,
  • ул. Ложевая, 130, 132,
  • ул. Плеханова, 147, 149, 147, к. 2,
  • ул. Шухова, 28, 6-б, 4, 2, 4-б, 6, 4-а, 6-а,
  • ул. Каракозова, 65, 66,
  • ул. Кутузова, 16-а,
  • п. Угольный, 1-й Квартал, 1-15,
  • ул. Кирпичная, 16-32, 33-36,
  • ул. Самарская, 19, 21,
  • ул. Малаховская, 33,
  • ул. Комарская, 1-9,
  • 1-6 Комарские проезды,
  • ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),
  • пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
  • ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 0
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