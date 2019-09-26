Где в Туле отключат электроэнергию 27 сентября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Пушкинская, 55-а,

ул. Ложевая, 130, 132,

ул. Плеханова, 147, 149, 147, к. 2,

ул. Шухова, 28, 6-б, 4, 2, 4-б, 6, 4-а, 6-а,

ул. Каракозова, 65, 66,

ул. Кутузова, 16-а,

п. Угольный, 1-й Квартал, 1-15,

ул. Кирпичная, 16-32, 33-36,

ул. Самарская, 19, 21,

ул. Малаховская, 33,

ул. Комарская, 1-9,

1-6 Комарские проезды,

ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),

пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),

пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),

ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.).