Где в Туле отключат электроэнергию 27 сентября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Пушкинская, 55-а,
- ул. Ложевая, 130, 132,
- ул. Плеханова, 147, 149, 147, к. 2,
- ул. Шухова, 28, 6-б, 4, 2, 4-б, 6, 4-а, 6-а,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- ул. Кутузова, 16-а,
- п. Угольный, 1-й Квартал, 1-15,
- ул. Кирпичная, 16-32, 33-36,
- ул. Самарская, 19, 21,
- ул. Малаховская, 33,
- ул. Комарская, 1-9,
- 1-6 Комарские проезды,
- ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),
- пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
- пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
- ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.).
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