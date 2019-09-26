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В Суворове председателя ТСЖ осудили за подделку протокола собрания жителей

В Суворове председателя ТСЖ осудили за подделку протокола собрания жителей

Женщина изготовила фальшивку, чтобы повысить тариф на содержание жилья.

Суворовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 67-летней уроженки Латвийской ССР. Она признана виновной в подделке официального документа.

Установлено, что женщина, будучи председателем ТСЖ «Мир» июле текущего года подделала протокол внеочередного общего собрания собственников помещений по вопросу повышения тарифа на содержание жилья.

Свою вину женщина признала, в содеянном раскаялась. Суд признал её виновной и приговорил к шести месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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