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В Новомосковске отлов и содержание бездомных животных оценили в 1,6 млн рублей
Изображение engin akyurt с сайта Pixabay

В Новомосковске отлов и содержание бездомных животных оценили в 1,6 млн рублей

Деньги потратят из бюджета муниципального образования.

На сайте госзакупок размещены условия электронного аукциона на услуги по содержанию, стерилизации, кастрации, эвтаназии и утилизации 70 бездомных животных в Новомосковске.
 

Из документации следует, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн. 617 тыс. рублей. Источник финансирования — бюджет муниципального образования.

Исполнитель обязан завершить отлов и транспортировку до 11 ноября 2019 года, а все остальные услуги — до 9 мая 2020 года.

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:20 0
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