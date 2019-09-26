В Новомосковске отлов и содержание бездомных животных оценили в 1,6 млн рублей

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На сайте госзакупок размещены условия электронного аукциона на услуги по содержанию, стерилизации, кастрации, эвтаназии и утилизации 70 бездомных животных в Новомосковске.

Из документации следует, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн. 617 тыс. рублей. Источник финансирования — бюджет муниципального образования.

Исполнитель обязан завершить отлов и транспортировку до 11 ноября 2019 года, а все остальные услуги — до 9 мая 2020 года.