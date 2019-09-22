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На Красноармейском проспекте в Туле Toyota Prado протаранила «семерку»

На Красноармейском проспекте в Туле Toyota Prado протаранила «семерку»

ДТП произошло вечером 22 сентября в районе перекрестка с улицей Дмитрия Ульянова.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, около 19.30 на перекрестке Красноармейского проспекта и ул. Дм. Ульянова произошла авария с участием Toyota Land Cruiser Prado и ВАЗ-2107.

По имеющейся на настоящий момент информации, внедорожник двигался по проспекту в сторону Московского вокзала, отечественная легковушка — во встречном направлении. На перекрестке водитель «семерки» поворачивал налево в сторону улицы Федора Смирнова.

От удара Toyota вылетела на тротуар.

В результате ДТП водитель внедорожника не пострадал, водитель отечественного авто получил травмы, сейчас его состояние оценивают прибывшие на место медики.

Отметим, что после аварии возле Toyota Land Cruiser Prado долго суетились какие-то люди, номера с внедорожника сразу же сняли.

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ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 1
ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 2
ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 3
ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 4
ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 5
ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 6
ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 7
ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 8
ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 9
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ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 11
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ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 13
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ДТП Красноармейский 22.09.19, Фото: 16
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Фотограф: Сергей Стариков
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