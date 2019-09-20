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Вода в пруду в поселке Михалково окрасилась в «кровавый» цвет

Вода в пруду в поселке Михалково окрасилась в «кровавый» цвет

Об этом в редакцию Myslo сообщили местные жители. По предварительным данным, причин для беспокойства нет.

Недавно жители поселка Михалково стали свидетелями необычного явления. В одном из водоёмов, расположенных на ул. Колхозной, вода окрасилась в «кровавый» цвет.

Такие явления – не редкость. Часто их причиной становится одноклеточная водоросль под названием хлорелла, которая служит своеобразным природным «фильтром» для воды. Никакой опасности для окружающей среды она не представляет.

Два года назад мы писали об аналогичной ситуации на Товарковском водохранилище. Обычно вода «цветёт» под воздействием хлореллы в конце июля – начале августа, но из-за погодных условий это может произойти и ранней осенью.

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"Кровавая" вода в пруду в Михалково, Фото: 1
"Кровавая" вода в пруду в Михалково, Фото: 2
"Кровавая" вода в пруду в Михалково, Фото: 3
"Кровавая" вода в пруду в Михалково, Фото: 4
"Кровавая" вода в пруду в Михалково, Фото: 5
"Кровавая" вода в пруду в Михалково, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:36 +3
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