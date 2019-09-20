Работа светофоров на Зеленстрое восстановлена

Фото: пресс-служба администрации Тулы

«Спятившие» светофоры на станции «Южная» в Туле отремонтированы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сбой настроек оборудования, отвечающего за порядок воспроизведения световых сигналов, произошёл из-за перепада электроэнергии.

В ходе ремонтных работ были заменены отдельные элементы, вышедшие из строя после скачка напряжения. Специалисты провели необходимые пуско-наладочные работы, светофоры работают в штатном режиме.