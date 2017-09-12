В розовый цвет Товарковское водохранилище окрасила водоросль хлорелла

В воскресенье жители Богородицкого района обратили внимание, что вода в Товарковском водоханилище стала ярко-розовой. Чтобы уточнить, было ли загрязнение, и взять пробу воды, на место выехали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Тема получила широкую огласку в соцсетях, многие жители уверены, что именно расположенный неподалеку Товарковский сахарный завод и стал источником загрязнения.



Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин рассказал, что водный объект, который стал предметом обсуждения, является не водохранилищем, а техническим прудом, принадлежащим предприятию, и используется им для забора воды.

Розовый цвет воде придала одноклеточная водоросль хлорелла (к слову, от греч. χλωρоς – «зелёный»).

– Хлорелла была запущена в воду еще 20 лет назад для очистки, – пояснил Вадим Игонин. – Водоем меняет цвет каждый год в конце июля – начале августа, но из-за погодных условий она зацвела только сейчас.