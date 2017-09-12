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В розовый цвет Товарковское водохранилище окрасила водоросль хлорелла

В розовый цвет Товарковское водохранилище окрасила водоросль хлорелла

Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин рассказал Myslo, из-за чего вода в Товарковском водохранилище поменяла цвет.

В воскресенье жители Богородицкого района обратили внимание, что вода в Товарковском водоханилище стала ярко-розовой. Чтобы уточнить, было ли загрязнение, и взять пробу воды, на место выехали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. 

Тема получила широкую огласку в соцсетях, многие жители уверены, что именно расположенный неподалеку Товарковский сахарный завод и стал источником загрязнения.
 

Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин рассказал, что водный объект, который стал предметом обсуждения, является не водохранилищем, а техническим прудом, принадлежащим предприятию, и используется им для забора воды.

Розовый цвет воде придала одноклеточная водоросль хлорелла (к слову, от греч. χλωρоς – «зелёный»).

–  Хлорелла была запущена в воду еще 20 лет назад для очистки, – пояснил Вадим Игонин. – Водоем меняет цвет каждый год в конце июля – начале августа, но из-за погодных условий она зацвела только сейчас. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:48 +3
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Тульская областьТоварковоБогородицкий район
Прочее
водохранилищерозовая вода

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