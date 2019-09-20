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В Туле на улице Кирова произошло двойное ДТП с автобусом и маршруткой
Фото: Lexus 650

В Туле на улице Кирова произошло двойное ДТП с автобусом и маршруткой

По предварительным данным, в аварии никто серьёзно не пострадал.

Напротив дома № 162 на ул. Кирова (гимназия № 30) произошло тройное ДТП. Как сообщает наш пользователь Lexus 650, пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 28, въехал в находящуюся впереди маршрутку № 32, а микроавтобус, в свою очередь, врезался в попутный Chevrolet Aveo.

По предварительным данным, в ДТП никто серьёзно не пострадал, у микроавтобуса выбито заднее стекло и повреждён бампер, остальные транспортные средства также получили механические повреждения.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:09 +4
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