В Туле на улице Кирова произошло двойное ДТП с автобусом и маршруткой

Фото: Lexus 650

По предварительным данным, в аварии никто серьёзно не пострадал.

Напротив дома № 162 на ул. Кирова (гимназия № 30) произошло тройное ДТП. Как сообщает наш пользователь Lexus 650, пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 28, въехал в находящуюся впереди маршрутку № 32, а микроавтобус, в свою очередь, врезался в попутный Chevrolet Aveo.

По предварительным данным, в ДТП никто серьёзно не пострадал, у микроавтобуса выбито заднее стекло и повреждён бампер, остальные транспортные средства также получили механические повреждения.