Где в Туле отключат электричество 17 сентября
О плановых отключениях сообщают «Тульские городские электрические сети».
Согласно официальным данным, 17 сентября по ряду адресов в Туле отключат электроэнергию.
С 9.00 до 16.00:
- ул. Первомайская, 11 (кафе); пр. Ленина, 66 (магазин).
С 9.00 до 17.00:
- ул. М. Горького, 15, 17, 21, 27, 11-а;
- ул. 9 Мая, 19, 21, 23, 25 к. 1, 25 к. 2, 27 к. 1, 27 к. 2, 29 к. 1, 29 к. 2, 33 к. 1, 37 к. 1; ул. Макаренко, 14, 1, 3, 16, 18; ул. Седова, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15, 17, 17-а, 19, 21;
- ул. Металлургов, 86, 88, 63-а;
- ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а, 1-39 (нечётн.); ул. Газовая, 52, 55; пер. Репина, 42, 44;
- пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42; ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 23-39 (нечётн.);
- ул. Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.);
- ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.); пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.);
- п. Михалково: ул. Кольцевая, 25-31 (нечётн.), 33-45 (нечётн.);
- Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30; Одоевское ш., 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а; 2-й Шоссейный пер., 15-32; 11-й пр-зд, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.); 12-й пр-зд, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.);
- п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.); ул. Кирпичная, 16-36.
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