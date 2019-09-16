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Погода в Туле 17 сентября: облачно, дождливо и ветрено

Погода в Туле 17 сентября: облачно, дождливо и ветрено

Синоптики обещают до 17 градусов тепла и низкое атмосферное давление.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность. Днем местами дождь (до  2 мм за сутки).

Ветер сильный, западной четверти – до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +2
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