Погода в Туле 17 сентября: облачно, дождливо и ветрено

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность. Днем местами дождь (до 2 мм за сутки).

Ветер сильный, западной четверти – до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.