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В Туле прошел фестиваль «Национальный квартал»: фоторепортаж

В Туле прошел фестиваль «Национальный квартал»: фоторепортаж

Основную часть программы составили разнообразные мастер-классы и интерактивы, а главным событием фестиваля стала бесплатная дегустации национальных блюд.

14 сентября в рамках Дня Тульской области в городском пространстве «Искра» впервые в регионе прошел фестиваль «Национальный квартал».

Туляки и гости города познакомились с лучшими кулинарными шедеврами разных национальных кухонь и продегустировали их. На сцене состоялись выступления творческих коллективов и отдельных исполнителей с народными песнями, инструментальными композициями и танцами. Основную часть программы составили разнообразные мастер-классы и интерактивы.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:16 0
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