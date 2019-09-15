В Туле прошел фестиваль «Национальный квартал»: фоторепортаж
Основную часть программы составили разнообразные мастер-классы и интерактивы, а главным событием фестиваля стала бесплатная дегустации национальных блюд.
14 сентября в рамках Дня Тульской области в городском пространстве «Искра» впервые в регионе прошел фестиваль «Национальный квартал».
Туляки и гости города познакомились с лучшими кулинарными шедеврами разных национальных кухонь и продегустировали их. На сцене состоялись выступления творческих коллективов и отдельных исполнителей с народными песнями, инструментальными композициями и танцами. Основную часть программы составили разнообразные мастер-классы и интерактивы.
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