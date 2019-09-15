В Тульской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Фото из архива Myslo.

Росгидрометцентр предупреждает о «желтом» уровне погодной опасности в большинстве районов Тульской области.

Предупреждение спровоцировала сухая и ветреная погода. Предполагается, что опасные климатические условия сохранятся до 19.00 15 сентября.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».