В Алексине местный житель задержан за кражу автоаккумулятора

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратился 20-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что с принадлежащей ему автомашины ВАЗ-2114, припаркованной около дома по улице Пахомова, была совершена кража аккумулятора.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установлена личность 23-летнего ранее судимого местного жителя, совершившего данное преступление. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. От него получены признательные показания. Похищенное имущество изъято.